В Ижевске осудили менеджера за дачу взятки сотруднику оборонного предприятия

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор 40-летнему менеджеру ООО «ТОП-Подшипник» из Москвы за дачу взятки в крупном размере должностному лицу оборонного предприятия (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Суд установил, что в период с января по май 2025 года осужденный, действуя от имени коммерческой организации, передал 220 тыс. руб. сотруднице отдела закупок через банковский счет ее супруга за содействие в заключении договоров на поставку товаров для государственного оборонного заказа.

С учетом признания вины, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 1,8 млн руб.

Анастасия Лопатина