В Башкирии число предложений машин с коробкой-«роботом» выросло почти на 38%

В январе-августе число предложений на новые автомобили с роботизированной коробкой передач (РКПП) в Башкирии выросло на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Авито Авто».

Наибольший интерес автолюбителей вызывают такие автомобили с «роботом», как Haval, Chery, Jetour, Changan и Geely. Самыми популярными моделями за восемь месяцев Haval Jolion, Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7 и Haval M6.

По сравнению с прошлым годом, сильнее всего вырос интерес к Chery и Changan CS35 Plus.

По числу предложений лидером стали автомобили Haval (37,2% предложений), Changan (19,7%) и Chery (17,7%).

По словам Артема Хомутинникова, руководителя продаж направления «Новые авто» в «Авито», драйвером роста числа предложений автомобилей с РКПП стало расширение модельных линеек китайских марок, адаптированных под российский рынок. «В ближайшие годы доля моделей с РКПП, вероятно, будет только расти»,— предположил он.

Майя Иванова