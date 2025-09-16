Экологи взыскивают с застройщика 191 млн рублей за ущерб почвам в Минводах

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск в Арбитражный суд Ставропольского края против ООО «СтройМакс КМВ». Ведомство требует взыскать 191,3 млн руб. за ущерб почвам от незаконного размещения отходов. Об этом сообщается в картотеке суда.

Нарушение произошло на земельном участке в поселке Новотерский Минераловодского муниципального округа. Участок имеет площадь 4,6 тыс. кв. м. Следующее судебное заседание назначено на 8 октября.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «СтройМакс КМВ» зарегистрировано в 2012 году в п. Змейка Ставропольского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учителители — Аналитий Коротков и Максим Коротков. Уставный капитал общества — 100 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 490 тыс. руб., прибыль — 113 тыс. руб.

К делу привлечено третье лицо — Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу. Организация не заявляет собственных требований по спору. В декабре 2024 года суд назначил экспертизу. Исследование поручили эксперту Кубанского государственного университета Яне Мешковой. 2 июня 2025 года в суд поступило экспертное заключение. Документ подготовлен по результатам судебной экспертизы в рамках дела.

