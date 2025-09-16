Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краевое правительство готовится уйти в отставку

Как стало известно «Ъ-Прикамье», вчера все члены краевого правительства получили уведомления о предстоящей отставке. Напомним, в соответствии с Уставом Пермского края все члены кабмина должны уйти в отставку после официального вступления в должность губернатора Пермского края.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

18 сентября все члены кабмина уйдут в отставку и продолжат работать исполняющими обязанности. Предполагается, что их новый статус в работе начнется с пятницы, 19 сентября.

На прошедших в минувшие выходные выборах губернатора Прикамья убедительную победу одержал действующий глава региона Дмитрий Махонин. При рекордной явке в 49% за его кандидатуру отдали голоса свыше 685 тыс. избирателей, или почти 71%.