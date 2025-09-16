Трудовая инспекция расследовала несчастный случай на стройке школы к юбилею Уфы

Гострудинспекция Башкирии установила обстоятельства падения работника ООО «Комплекс строй» в вентиляционный люк строящейся школы в уфимском микрорайоне Глумилино.

«Комплекс строй» занимался строительно-монтажными работами по договору с генподрядчиком объекта компанией «Проектстройкомплекс». Школу в Глумилино планировалось построить к юбилею Уфы, на сегодня учреждение не введено в эксплуатацию. После открытия в нем будут обучаться более 1,2 тыс. детей.

Как сообщает пресс-служба трудовой инспекции, 10 мая 32-летний кровельщик упал с восьмиметровой высоты в вентиляционный проем, заваленный мусором. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №18 с тяжелой травмой.

Причиной тяжелого несчастного случая надзорное ведомство называет неудовлетворительную организацию работ. По словам заместителя руководителя инспекции Оксаны Вансковой, обязанности регулярной очистки проходов и рабочих мест от мусора были прописаны в договоре между подрядчиком и генподрядчиком.

Согласно правилам по охране труда, проемы должны быть закрыты, ограждены и обозначены знаками безопасности, но этого не было сделано.

Материалы расследования передали в следственные органы.

ООО «Комплекс Строй» зарегистрировано в январе 2020 года в Уфе. Владельцем строительной компании является Ильгиз Хабибуллин. В 2024 году при выручке 92,9 млн руб. чистая прибыль составила 1,4 млн руб.

Майя Иванова