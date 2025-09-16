В Курганской области создают новый историко-природный парк «Ачикуль»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о создании регионального туристического комплекса «Историко-природный парк “Ачикуль”». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

Комплекс, создание которого Вадим Шумков анонсировал в ноябре прошлого года, объединит озеро Ачикуль в Белозерском округе, а также реконструированные памятники истории и архитектуры. По словам губернатора, на территории парка восстановлен храм в Чимеево, проведена частичная реставрация храмов в Усть-Суерском, Белозерском, Рычково и Мендерском. В районном центре создан новый музей.

Также комплекс будет включать археопарк «Савин». Ранее была выполнена реконструкция нескольких памятников археологии, включая «Савин-1» и «Савин-2». Кроме того, в рамках проекта, по словам Вадима Шумкова, развивается объект исторических реконструкций у села Рычково, а также несколько объектов размещения туристов.