«Рубин» подписал экс-полузащитника «Сарагосы» и «Ахмата» Антона Швеца

Казанский «Рубин» подписал контракт с 32-летним полузащитником Антоном Швецем до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Антон Швец перешел в «Рубин» в статусе свободного агента и будет выступать под номером 30. Футболист провел восемь сезонов в грозненском «Ахмате», где сыграл 162 матча и забил 8 голов. В июле 2025 года контракт с «Ахматом» был расторгнут по обоюдному согласию.

Ранее Швец выступал за испанские клубы «Реал Сарагоса» и «Вильярреал Б». В 2018 году полузащитник дебютировал в составе национальной сборной России. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €800 тыс.

Анар Зейналов