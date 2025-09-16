В Курской области обезвредили почти 15 тыс. взрывоопасных предметов за год

Специалисты МЧС России очистили 562 га приграничных территорий Курской области от взрывоопасных предметов с августа 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Пиротехники спасательной службы обезвредили более 14,3 тыс. взрывоопасных предметов. МЧС уточнило, что в их зону ответственности входят сельхозугодия, населенные пункты, а также дороги и прилегающие к ним участки. Среди наиболее частых взрывоопасных находок: сбросы с БПЛА, стрелковые боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины. Ежедневно спасатели находят десятки несдетонировавших снарядов.

Для разминирования сельскохозяйственных земель МЧС применяет робототехнические комплексы. «В данном случае (если минные заграждения находятся в полях.— "Ъ") техника не только сокращает время разминирования, но и позволяет увеличить площадь работ»,— приводит ТАСС слова командир сводного пиротехнического отряда МЧС. После работы роботов спасатели проверяют разминированную территорию «в ручном режиме».