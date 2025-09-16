Власти сообщили о «зеленой волне» на шести улицах Ярославля

В Ярославле на шести крупных улицах введена «зеленая волна» на светофорах, сообщили в правительстве региона. По данным областных властей, светофоры настроены на Московском проспекте, Тутаевском шоссе, проспекте Фрунзе и Машиностроителей, а также на улице Большой Федоровской и в Мышкинском проезде.

«Все больше светофоров теперь можно настраивать удаленно — это помогает гибко управлять потоками машин, сокращать заторы и повышать безопасность на дорогах. Уже сейчас работа оптимизирована на ключевых магистралях города», — рассказали в областном правительстве.

Власти не уточнили, с какой скоростью должны ехать водители, чтобы попасть в «зеленую волну». Также в правительстве рассказали, что в ближайшее время планируется корректировка работы двух светофоров по просьбам жителей. Первый находится на пересечении улицы Мостецкой и проспекта Машиностроителей, где пробки участились из-за активной застройки. Второй светофор у «Арены-2000» на перекрестке улицы Гагарина и Московского проспекта будет настроен для разгрузки дороги в дни хоккейных матчей.

Антон Голицын