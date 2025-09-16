В Ярославле не определили дату начала отопительного сезона

В Ярославле отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов на протяжении пяти дней. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия»,— говорится в ответе мэрии.

В некоторых других городах России уже начали отопительный сезон: например, с 15 сентября отопление начали пускать в Екатеринбурге, при этом в Сибири и на Урале традиционно тепло начинают подавать раньше.

В центральной части России отопление запускают обычно в конце сентября — начале октября. В 2024 году отопительный сезон в Ярославле стартовал 4 октября. По прогнозам синоптиков на ближайшую неделю температура воздуха днем не опустится ниже +17 градусов, ночью — не опустится ниже +8 градусов.

Алла Чижова