В Ярославле вновь перенесли сроки завершения благоустройства площади Труда

В Ярославле основные работы по благоустройству площади Труда намерены завершить к началу ноября, а к середине ноября — полностью закончить. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Это уже третий срок завершения благоустройства: сначала работы хотели закончить летом, потом — до 30 сентября. Подрядчиком на объекты выступает «Ярдормост», стоимость контракта составляет 65 млн руб.

Работы включают замену плиточного покрытия, установку малых архитектурных форм и увеличение электромощностей для функционирования кубического видеоэкрана, установленного летом.

Алла Чижова