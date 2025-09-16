ФСБ показала видео допроса задержанной за диверсию на Транссибе

ФСБ опубликовала видео допроса женщины, которую подозревают в диверсии на железнодорожной магистрали в Забайкальском крае. В представленном ролике задержанная признает вину в преступлении.

По словам женщины, кураторы из Украины предложили ей $8 тысяч за взрыв на Транссибе. Задержанная заявила, что она сама купила необходимые компоненты, собрала взрывное устройство и установила его на путях, после чего привела в действие. Также она рассказала, что записала свои действия на видео в телефоне и отправила предполагаемому куратору.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), она арестована.