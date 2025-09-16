WSJ: Джо Байдену не удается заработать на своем президентстве

46-й президент США Джо Байден зарабатывает меньше, чем другие его бывшие коллеги. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), господина Байдена редко приглашают куда-то выступать с речами или принимать участие в мероприятиях, учитывая его солидный возраст, слабое здоровье и непопулярность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

За выступление, как выяснило издание, Джо Байдену предлагают в среднем около $300 тыс., включая расходы на транспорт и проживание для сопровождающих лиц. Это гораздо меньше, чем получают другие экс-президенты в аналогичных ситуациях. Господин Байден также получает от федерального правительства выплаты в размере $416 тыс. в год. Кроме того, он продал издательству Hachette’s Little, Brown & Co права на публикацию мемуаров, над которыми сейчас работает. Это принесло ему $10 млн, хотя Бараку и Мишель Обама за их мемуары предложили $60 млн.

Как отмечают собеседники WSJ, все эти доходы позволяют семье Байдена жить «всего лишь скромно», учитывая, что у экс-президента есть долги, которые оцениваются в $800 тыс. Кроме того, значительных средств требует лечение от рака, которое проходит Джо Байден. Еще, пишет издание, он хотел бы финансово помогать своим детям, особенно Хантеру Байдену, который не может пока даже выплатить алименты бывшей жене, задолжав уже более $3 млн. Поэтому Джо Байден экономит и, например, летает не частными самолетами, а в первом классе или пользуется поездами.

Алена Миклашевская