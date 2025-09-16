Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как Apple объяснила эффект, производимый обновлением на батарею iPhone.

Apple впервые дала развернутое пояснение о том, как крупное обновление может повлиять на автономность устройств. В частности, речь о том, что с установкой платформы iOS 26, которая уже доступна публично, возможно снижение времени работы аккумулятора и повышенное тепловыделение сразу после установки. Заявленные спецэффекты купертиновская команда объясняет фоновой донастройкой гаджетов. Индексация файлов, обновление приложений, загрузка новых ресурсов — все эти процессы требуют дополнительных вычислений. А они, в свою очередь, влекут за собой краткосрочный ускоренный расход аккумулятора.

Другими словами, Apple открыто предупреждает, мол, после обновления батарейка какое-то время будет работать меньше, а смартфон нагреваться. Но лишь потому, что iPhone притирается к новой платформе. Вместе с этим компания заверяет, что, как только система завершит фоновые задачи, производительность и время работы вернутся к обычным показателям.

Текущее пояснение Apple вряд ли можно считать признанием намеренного снижения емкости аккумулятора посредством ПО. Скорее, это попытка открытого диалога с пользователями. Вместе с тем я уверен, что во многом он стал возможен после так называемого Batterygate в 2017 году. Тогда, после протестов и судебных исков, компания признала снижение производительности старых iPhone с изношенными аккумуляторами. Корпорация принесла извинения, снизила цену замены компонента и ввела отображение состояния батареи в настройках. Но последствия истории все еще настигают вендора. В марте текущего года британский апелляционный суд отклонил попытку Apple прекратить коллективный иск на более чем $1 млрд от местных пользователей iPhone.

От себя добавлю, что заявленные особенности новой серии устройств, конечно, не касаются. Владельцам прежних версий перейти на iOS 26 уже можно, но торопиться не стоит. И обязательно прежде сделайте резервную копию. Также отмечу, что некоторые функции вроде Always-On Display, расширенного поиска, усовершенствованных визуальных эффектов создают дополнительную нагрузку на батарею. Эффект маленький, но в долгосрочной перспективе может стать заметным. Так что стоит поискать персональный баланс в настройках смартфона. Если же решили обновиться, то дайте системе несколько дней для синхронизации и индексирования. И оставьте включенными автоматическое обновление приложений и фоновые процессы.

Александр Леви