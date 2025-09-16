В Челябинске возбудили уголовное дело после ДТП возле Шершневского водохранилища

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело в отношении 20-летнего водителя, устроившего ДТП на плотине Шершневского водохранилища. Выяснилось, что он сел за руль пьяным, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Правоохранительные органы также установили, что водителя в 2023 году уже привлекали к ответственности. Тогда его лишили прав на 18 месяцев за управление автомобилем в алкогольном опьянении.

Сейчас продолжается расследование всех обстоятельств произошедшей аварии. Госавтоинспекция Челябинска также проводит проверку по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения).

Авария произошла утром 15 сентября в районе дома №3в по улице Центральной. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 20-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями. Всего в ДТП попали девять машин, пострадали восемь человек. Из-за аварии временно перекрывали въезд на плотину со стороны Худякова.

Ольга Воробьева