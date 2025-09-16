«Россети Тюмень» направили 3 млн на подключение к электричеству новой школы в Тюменской области

«Россети Тюмень» провели технологическое присоединение новой школы в деревне Абаул Тюменской области. Для электроснабжения учебного заведения энергетики выдали 177 кВт мощности. Стоимость подключения образовательного учреждения к электросетевой инфраструктуре превысила 3 млн рублей.

Новая школа рассчитана на 16 человек, здесь же предусмотрено отделение дошкольного образования на 19 детей. В рамках техприсоединения объекта «Россети Тюмень» построили воздушную линию 10 кВ и кабельную ЛЭП 0,4 кВ общей протяженностью свыше полукилометра, а также установили комплектную трансформаторную подстанцию. Качество и количество передаваемой учебному заведению электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета.

Технологическое присоединение к сетям – одна из приоритетных задач «Россети Тюмень». Подключение новых социально значимых объектов, строящихся по федеральным целевым программам и в рамках нацпроектов, способствует повышению качества жизни населения и социально-экономическому развитию территорий.

