Вызов и шанс для энергосистемы

ЦОДы для энергетики — это клиенты будущего в прямом и переносном смысле. Сегодня объем их подключений в России оценивается в 1–2 ГВт — цифра скромная по меркам мировых лидеров. Но рынок растет у нас на глазах: ожидается, что объемы дата-центров увеличатся кратно в ближайшие годы в основном за счет развития искусственного интеллекта. Клиенты будущего сейчас планируют запуск новых проектов и сталкиваются с реальностью настоящего: дефицитами мощности, перегруженными сетями и инертностью регулирования.

По нашему опыту, дата-центры — одни из самых требовательных потребителей. Они работают на высококонкурентных рынках, поэтому ждут к себе такого же гибкого и клиентоцентричного подхода. Электроснабжение для них — ключевой ресурс, за который они готовы платить. Ключевые их боли и потребности — это скорость подключения к электросетям и надежность энергоснабжения. Именно эти параметры оказываются точкой напряжения в отношениях бизнеса и энергосистемы.

Международные исследования показывают: около 43% всех сбоев в ЦОДах связаны с перебоями в электроснабжении. Остановки в работе обходятся владельцам слишком дорого: более $100 млн за инцидент, а иногда— до $1 млрд выпадающих доходов. Каждую остановку в работе крупного дата-центра чувствуют все: от государственных учреждений до рядовых пользователей сервисов такси и приложений доставки еды.

В России нет статистики потерь от сбоев в сетях.

К проблемам качества и надежности энергоснабжения по-прежнему сохраняется формальное отношение. Так, ГОСТ допускает провалы напряжения продолжительностью до одной минуты. Энергетики и технологи предприятий подтвердят: ни одно производство не выдержит таких скачков. Но финансовую ответственность за провалы никто не несет. Единственный выход — судебные споры, которые растянутся на годы. Очевидно, что нормативы и стандарты в энергетике давно устарели и не соответствуют требованиям современности. Энергетика остро нуждается в постоянном совершенствовании регулирования на основе отклика клиентов.

С быстрым подключением к электросетям тоже сохраняются сложности. Установленная единичная мощность ЦОДов в мире и в России растет: владельцы планируют ввод объектов по 50–100 МВт и более. Найти свободный узел в распределительной сети на подобные объемы крайне сложно. Большинство распределительных сетей изначально не рассчитывались на таких энергоемких потребителей, поэтому при подключении такой большой мощности зачастую требуется масштабная реконструкция не только ближайшего центра питания, но и всей прилегающей сети.

Именно поэтому дата-центры стремятся подключиться к магистральным ЛЭП: для этого требуется значительно меньше объема сетевого строительства, а значит, увеличиваются шансы осуществить подключение в требуемый срок. Более того, многие готовы за собственный счет построить линии и понижающие подстанции — лишь бы сократить сроки запуска. Тем не менее технологическое присоединение и согласования могут растянуться на годы даже там, где формально есть мощности.

ЦОДы — это и вызов, и шанс для энергосистемы. Нужно начинать диалог: выстраивать стратегии сокращения сроков подключения, создавать резервирования и планы восстановления энергоснабжения в кратчайшие сроки. Если энергосистема сумеет ответить на запросы цифровых дата-центров, мы получим не просто новых клиентов, а союзников в модернизации всей отрасли. В противном случае — рискуем остаться в прошлом, пока цифровая экономика уходит вперед.

Сергей Емельянов, гендиректор «Транснефтьэнерго»