Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о проекте возрождения марки компании JB Classic & Bespoke.

Автомобили американской марки Packard никогда не были популярны у нас в стране. И если это имя кому-то и знакомо на слух, то исключительно благодаря двум обстоятельствам. Первое — это книга Ильфа и Петрова «Золотой теленок» и снятые по ней фильмы. Там есть сцена автопробега, где один из зрителей говорит Остапу: «Но ведь в пробеге нет никаких "Лорен-Дитрихов". Я читал в газете, что идут два "Паккарда", два "Фиата" и один "Студебеккер"». Второе обстоятельство — кремлевский гараж. В течение довольно долгого времени Иосиф Сталин пользовался бронированным «Паккардом», и он ему настолько нравился, что, когда у нас проектировали автомобиль ЗИС на замену «американцу», его внешность сделали очень похожей на тот самый «Паккард».

В Америке слава Packard имеет куда большие масштабы, хотя бренд и перестал существовать в далеком уже 1958 году. Доказательством тому служит проект возрождения марки, представленный на днях. По заказу группы богатых энтузиастов компания JB Classic & Bespoke из Нидерландов, которая специализируется на реставрации классических моделей и индивидуальных проектах, построила в единственном экземпляре седан Packard Excellence. Поскольку марка всегда считалась в Америке премиальной, то и донор для проекта был выбран соответствующий — Bentley Flying Spur второго поколения. У машины полностью переработали экстерьер, задние двери теперь открываются против хода, как у Rolls-Royce. У автомобиля очень странная радиаторная решетка — будто взяли несколько от машин самых разных известных брендов и налепили одна на другую. Зато капот венчает знаменитая с 1938 года статуэтка греческой богини победы Ники, держащей колесо.

Справедливости ради надо сказать, что похожие проекты мы видели и в России. Достаточно вспомнить Porsche Cayenne с кузовом, напоминающим 21-ю «Волгу», одного из наших олигархов, или похожий на «Победу» экипаж, принадлежащий директору московского цирка.

Дмитрий Гронский