В Забайкалье пять человек утонули после падения в озеро вездехода

Гусеничный вездеход с девятью пассажирами затонул в озере Каларского округа в Забайкальском крае. Пять человек погибли, сообщил Telegram-канал регионального управления СКР.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ). Согласно сообщению СКР, вездеход принадлежал неназванной ООО. Глава округа, где произошел инцидент, Владимир Устюжанин сообщил в комментарии ТАСС, что после происшествия «разговаривал с подрядчиком ООО «Икабья».