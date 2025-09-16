Волго-Вятский банк Сбербанка: летом жители стали чаще оставлять чаевые

За три летних месяца посетители ресторанов и кафе, расположенных на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка, более 428 тыс. раз отблагодарили персонал за качественный сервис. По сравнению с весной рост составил более чем 20%. Общая сумма чаевых, оставленных за лето, превысила 157 млн руб.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Посетители ресторанов и кафе Нижегородской области поблагодарили сотрудников на общую сумму 55 млн руб., а в Татарстане — на 38 млн руб. Во Владимирской области сумма чаевых в заведениях достигла 22 млн руб., а в Пермском крае — 17 млн руб. В Кировской области пользователи сервиса оставили 8 млн руб. чаевых, в Чувашии — более 6 млн руб. В Удмуртии сумма чаевых превысила 5,4 млн руб., в Мордовии — 3,5 млн руб., а в Марий Эл — 2 млн руб.

Средний размер чаевых через сервис Сбера за летний период также вырос: если весной он составлял 350 руб., то летом увеличился до 367 руб., а в августе достиг пика в 376 руб.

Самые щедрые посетители отмечены в Нижегородской области и Татарстане, где средний размер благодарности сотрудникам ресторанов и кафе составил 394 руб.

«Простая и быстрая возможность оставить чаевые на любую банковскую карту сделала услугу популярной среди посетителей заведений. Сейчас поблагодарить через “СберЧаевые” можно в более чем 1 тыс. кафе и ресторанах. Кроме того, сервис доступен бьюти-мастерам, курьерам, водителям, тренерам и другим представителям сферы услуг. Развитие безналичных чаевых одинаково важно как для жителей, так и для бизнеса. Это положительно сказывается на качестве обслуживания в заведении в целом»,— сказала заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Анна Забелина.

