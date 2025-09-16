«Тольяттиазот» организовал серию профориентационных встреч со студентами

Сотрудники «Тольяттиазота» провели профориентационные встречи со студентами, обучающимися по химическим специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В мероприятиях участвовали около 300 студентов из различных образовательных учреждений Самары и Тольятти, являющимися партнерами предприятия по соглашениям о сотрудничестве. Молодым людям предложили заключить договоры целевого обучения, которые предусматривают повышенные стипендии, оплачиваемые практики и гарантированное трудоустройство на предприятии. С 2022 года более 100 первокурсников региона воспользовались этой возможностью.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.

Андрей Сазонов