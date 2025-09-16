«Тосол-Синтез» стал совладельцем холдинговой компании «Корунд-циана»

ООО «Тосол-Синтез» получило 27,5% доли ООО «Инвест КЦ» (холдинговая компания производителя цианида натрия «Корунд-циан»). Такие данные внесены в ЕГРЮЛ, обратил внимание «Интерфакс».

Обе компании зарегистрированы в городе Дзержинске Нижегородской области.

Также 2,5% доли уставного капитала «Инвест КЦ» приобрел Дмитрий Уткин, который владеет 18,18% «Тосол-Синтеза». Основной совладелец этой компании (81,82%) — Валерий Артамонов.

Доля совладельца холдинговой компании «Инвест КЦ» — комбинированного ЗПИФ «Проектные инвестиции-III» сократилась с 39,6% до 9,6%.

«Корунд-Циан» занимается производством цианида натрия — основного реагента, применяемого золотодобывающими компаниями при извлечении золота. «Тосол-Синтез» занимается производством автохимии (охлаждающих, тормозных и стеклоомывающих жидкостей), выпуском колодок и фильтров.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году основной совладелец компании «Тосол-Синтез» Валерий Артамонов вошел в соучредители ООО «Директория» — управляющей компании торговых центров группы «Столица Нижний».

Галина Шамберина