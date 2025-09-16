Покушавшихся на жизнь президента Замбии колдунов приговорили к двум годам тюрьмы

Суд в Лусаке вынес приговор двум мужчинам, которых ранее признали виновными в покушении на жизнь президента Замбии с помощью колдовства. Как сообщает AP, осужденные проведут два года в тюрьме с принудительными работами.

Как установило следствие, у задержанных в конце 2024 года Леонарда Пхири и Джастена Кандунде, граждан Замбии и Мозамбика, были обнаружены «разные колдовские предметы», включая живого хамелеона, хвост какого-то животного, 12 бутылок снадобий и т. п. Все это они якобы намеревались использовать для «наведения чар» на президента Замбии Хакаинде Хичилема с последующим убийством.

Убийство президента им заказал Нельсон Банда, младший брат видного местного политика Эммануэля Банды, заплатив исполнителям 2 млн замбийских квач ($73 тыс.). Обвиняемые признали свою вину.

По действующему в стране закону 1914 года, запрещающему колдовство, к такой деятельности приравниваются любые действия или заявления, демонстрирующие обладание некими сверхъестественными способностями, магией, ворожбой с целью причинения страха или вреда. Максимальное наказание за это преступление — три года лишения свободы.

Алена Миклашевская