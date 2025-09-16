Зарубежные СМИ: Чем обернется наступление Израиля в секторе Газа?

В ООН признали действия Израиля геноцидом на фоне нового наступления ЦАХАЛа в Газе. МИД страны назвал этот доклад «ложью "Хамаса"» и потребовал распустить комиссию, которая подготовила документ. О начале интенсивных боевых действий в секторе заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как пишет Axios, ЦАХАЛ активно использует танки и авиацию для продвижения внутрь района. По данным палестинского агентства WAFA, за сутки погибли не менее 60 человек. Операция началась вскоре после встречи Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил жителей Газы о необходимости покинуть город перед масштабным наступлением на радикалов из «Хамаса». При этом, по информации СМИ, высшие руководители служб безопасности Израиля советовали правительству не начинать эту операцию. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Под мощными авиаударами ночью из города Газа вышли больше 1 тыс. палестинцев. Для срочной эвакуации Израиль указал гражданским зону на юге сектора, пишет The Times of Israel. По данным издания, до этого город покинули 350 тыс. жителей, но еще порядка 700 тыс. человек остаются в зоне проведения операции ЦАХАЛа. Боевых действий подобного масштаба не было за все предыдущие два года. Похоже, ЦАХАЛ наконец достиг точки невозврата для более масштабного наземного вторжения, отмечает The Jerusalem Post. Только за первые 20 минут атаки израильская армия нанесла 37 ударов, в том числе с боевых вертолетов. Погибли больше 60 человек, пишет Ynet со ссылкой на сообщения из сектора Газа.

Эта операция станет очередным поражением для «Хамаса», заявил Биньямин Нетаньяху. Однако в оборонных кругах Израиля были против нового наступления, отмечает Axios. Так, начальник генштаба ЦАХАЛ, главы разведслужбы «Моссад», Службы общей безопасности и военной разведки советовали премьер-министру воздержаться от операции. Они предупредили, что наступление может вынудить Тель-Авив установить военное управление над Газой, привести к тяжелым потерям для ЦАХАЛа и поставить под угрозу жизни израильских заложников в городе. Между тем Вашингтон предпочел дистанцироваться от происходящего. По словам двух собеседников издания из числа израильских чиновников, госсекретарь США Марко Рубио сказал Биньямину Нетаньяху, что США не собираются останавливать Израиль, но всю ответственность возлагают лично на премьера. «Этот не война Трампа, это война Биби, и он будет отвечать за все, что произойдет дальше»,— заявил Рубио.

Франция, Нидерланды, Испания, Великобритания и другие европейские государства уже заявили о полном или частичном запрете на поставки оружия Израилю, рассказывает CNN. Нетаньяху предупредил граждан, что страна сталкивается с изоляцией, которая может длиться годами, и у нее нет иного выбора, кроме как действовать самостоятельно. Он заявил о необходимости развивать военную промышленность. «Мы будем Афинами и суперСпартой вместе взятыми»,— верит Нетаньяху.

