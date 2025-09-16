Количество отдыхающих за границей воронежцев растет

Летом 2025 года на 14% больше жителей Воронежской области отправилось за границу, чем годом ранее. За три месяца жители региона посетили 133 страны. Самой популярной осталась Турция, за ней идут Беларусь, Абхазия и Грузия. Об этом сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Существенный рост турпотока показали страны Азии, в особенности Вьетнам (в 3,2 раза больше, чем прошлым летом). Он входит в азиатский топ-3 вместе с Китаем и Таиландом. В Африке абсолютный лидер — Египет, в топе также Марокко и Эфиопия. На Ближнем Востоке, помимо Турции, в тройку вошли ОАЭ и Саудовская Аравия.

Турция остается лидером для транзитных перелетов (+30% к прошлому году). На втором месте — Казахстан, при этом в саму страну россияне попадают по суше, а далее следует авиаперелет. Китай находится на третьем месте (+20% к прошлому году). Далее в топе по популярности для транзита идут ОАЭ, Сербия и Катар.

В Европе воронежцы чаще посещали Литву, Румынию и Италию, в Северной Америке — США и Кубу, в Южной Америке больше половины туристов путешествовали по Бразилии и Аргентине, при этом в сравнении с прошлым летом турпоток туда вырос на 20%.

В целом отдых россиян за границей стал короче, но летать стали чаще. Если летом 2024-го отпуск длился в среднем 10 дней, то в этом — 7. При этом количество поездок на одного путешественника этим летом выросло на 6%.

Олег Дубков