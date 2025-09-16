Арт-объект «Диалог» в уральской деревне получил всероссийскую премию Архиwood

Арт-объект «Диалог», созданный в рамках проекта Uralruin на месте разрушенного дореволюционного моста в деревне Шилова (Свердловская область), удостоен всероссийской премии Архиwood за лучшее архитектурное сооружение из дерева. Как сообщили представители Uralruin, по решению жюри ему присудили победу в номинации «Арт-объект». Он был выбран из 59 работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арт-объект «Диалог»

Фото: Uralruin / Елена Елизарова Арт-объект «Диалог»

Фото: Uralruin / Елена Елизарова

«В основе концепции — поэтика разрушенного моста. Невидимая связь между берегами, между жителями деревни, между человеком и человеком. Две скамейки, очерченные конструкцией-порталом, символично настраивают диалог между двумя противоположными берегами. Арт-объект является своеобразным призывом к восстановлению разрушенных связей»,— пояснили создатели.

Деревня Шилова входит в Каменский муниципальный округ. Расстояние от деревни Шилова до Екатеринбурга по дороге — 94 км.

Арт-объект «Диалог» реализован в рамках архитектурной резиденции Uralruin. Для удобства путешественников оборудованы велопарковка и навигация. «То, что "Диалог" получил признание жюри, показывает ценность нашего подхода: мы работаем с наследием не как с музейным экспонатом, а как с живым ресурсом, который можно вернуть в жизнь территории»,— подчеркнул руководитель проекта Uralruin Артур Ларионов.

Команда проекта Uralruin с 2019 года исследует заброшенные здания в Свердловской области и ищет способы наполнить их новыми смыслами. В частности, она ведет разработку велопешеходного маршрута Veloruin между Екатеринбургом и Каменском-Уральским для самостоятельных путешествий через села и деревни, где сохранились руины храмов, усадеб и фабрик. Первый участок (12 км) запущен в 2024 году.

Премия Архиwood — единственная в России профессиональная премия, целиком посвященная архитектуре из дерева. Она присуждается ежегодно с 2009 года в нескольких номинациях, оценивая как функциональность, так и эстетику деревянных построек и объектов. В 2024 году премию Архиwood получил проект «Закром», созданный во время первой архитектурной резиденции Uralruin.

Есуман Ислонова