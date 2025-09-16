Под Ярославлем убрали топиари «медведь» из парка «Березки»
В Ярославском округе из парка «Березки» в Красных Ткачах убрали топиари «медведь». В окружной администрации сообщили, что произошел «акт вандализма», в полицию подано заявление.
Фото: Алексей Михайлов
«Мы не намерены мириться с вандализмом. Скульптура будет восстановлена и возвращена на свое место в парке в кратчайшие сроки»,— сообщили в администрации и попросили отозваться очевидцев произошедшего.
Благоустройство парка «Березки» проводилось в 2024-2025 годах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».