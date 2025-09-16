Силы ПВО сбили за сутки 357 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО сбили за сутки 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, за тот же период российские БПЛА, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 153 районам Украины.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что ВСУ направили на регион около 190 БПЛА, которые атаковали 47 населенных пунктов в десяти муниципалитетах.