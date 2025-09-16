В Египте открыли пляжи Хургады после нашествия акул

В районе египетского города Хургада на несколько дней закрывали пляжи из-за риска нападения акул. К настоящему моменту пляжи возобновили работу, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julie Larsen Maher / Wildlife Conservation Society / AP Фото: Julie Larsen Maher / Wildlife Conservation Society / AP

Во вторник Telegram-канал Shot сообщил, что потенциально опасных для человека рыб заметили у берегов Хургады и Макади. По информации канала, закрывались пляжи нескольких отелей, в том числе пятизвездочных Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi.По данным РСТ, пляжи Хургады закрывали на прошлой неделе на три дня, но сейчас ограничения сняты.

«В настоящий момент доступ к воде открыт уже второй день подряд», — сообщили ТАСС в РСТ.

Указывается, что уже четыре дня ограничено купание с понтона в открытом море, но прибрежные зоны доступны отдыхающим. Нападений акул на туристов в последнее время не зафиксировано. Эксперты призвали отдыхающих отслеживать сообщения местной морской спасательной службы и следовать рекомендациям.