Бартер определился с условиями

Число бартерных поставок из Китая растет, но универсального механизма для таких сделок не появилось. По данным агентства Reuters, в обмен на сырье, пшеницу и семена льна в Россию поступают автомобили и бытовая электроника. В Минэкономразвития РФ натуральные расчеты поддержали, но массовой, по словам собеседников “Ъ FM”, эта практика не стала. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На сайте Минэка пошаговый навигатор по бартерным сделкам разместили еще полтора года назад, но лишь теперь некоторые из уже состоявшихся оказались в фокусе внимания. Reuters пишет, что Москва «бросает зерно в почву китайской промышленности»: пшеницу обменивают на автомобили, а семенами льна расплачиваются за бытовую технику. Объемы таких расчетов невелики, сумма может составлять сотню тысяч долларов, то есть речь идет о небольших бизнесах. При этом в феврале 2025-го в правительстве звучали предложения о создании бартерной биржи, на которой бы вели поиск контрагентов в дружественных странах. Но процесс не заладился, рассказал глава Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич: «В начале прошлого года к нам обращалась одна крупная китайская госкомпания, которая была заинтересована в создании такой платформы. Мы, со своей стороны, провели несколько переговоров, но эта идея не увенчалась успехом. Знаю, что некоторые китайские структуры поставляли сюда по бартеру оборудование, взамен получая и сельхозсырье, и нефтепродукты.

Вместе с тем сейчас много вариантов обмена ликвидностью, и бартерные схемы не получили такого массового развития, как после распада Советского Союза».

Подобные способы расчета применяются для обхода санкций и снижения издержек, но все же это, скорее, дополнительный инструмент. Бартер иногда осуществляется и через криптовалюты, пояснил разработчик цифровых решений для расчетов и генеральный директор компании Self Кирилл Иванов: «Принимаются меры по токенизации реальных активов, некой оцифровке, которая позволяет процесс обмена перенести в блокчейн. То есть, например, зерно привязывается к токену, и человек, который владеет этой "монетой", может выставить требование на 1 млн тонн зерна, а затем перепродать его третьему лицу. Это позволяет избежать дополнительных комиссий, которые возникают при трансграничных переводах, при небольших объемах все это делается. Стоимость такого права требования может расти, при этом физически эти оцифрованные активы двигаться не будут».

Бартер позволяет выводить сделки из зоны пристального внимания и обходиться в расчетах без SWIFT. Но здесь существуют свои риски, подчеркнул юрист санкционной практики NSP Глеб Бойко: «Процесс зашивания какого-то российского актива в токен с юридической точки зрения не является бартером. У нас есть закон об основах государственного регулирования внешней торговой деятельности, установлены правила контроля за осуществлением бартерных сделок. Прежде всего риски здесь связаны с тем, как точно определить стоимость товаров, которые подлежат обмену. Как правило, сложно найти сопоставимые позиции, чтобы можно было производить обмен в товарных количествах. Кроме того, существуют налоговые риски, связанные с тем, что в длинной цепочке поставок возникнет НДС, потому что товары могут пересекать десятки границ».

По мнению собеседников Reuters, расхождения между статистикой внешней торговли ЦБ и российской таможни частично могут объясняться именно бартерными платежами. В августе агентство сообщало о планах крупной китайской компании приобретать российские сталь и алюминий в обмен на судовые двигатели. Насколько они были реализованы, пока не ясно.

Станислав Крючков