В Севастополе задержан мужчина за призывы к атаке Крымского моста

В Севастополе задержан мужчина по обвинению в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, в том числе к ракетным ударам по Крымскому мосту и насилию в отношении российских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным силовиков, мужчина публиковал комментарии в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов под псевдонимом. В нескольких публикаций он оправдывал действия ВСУ в Курской области.

Как заключили специалисты, текстовые сообщения содержали оправдание терроризма на политической и идеологической почве. Использование анонимного аккаунта не спасло задержанного от привлечения к ответственности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 205.2 УК и ч. 2 ст. 280 УК. Ему грозит до семи лет лишения свободы.