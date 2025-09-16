Легкоатлетический марафон «Самарская лука» отменен

Всероссийский экологический марафон «Самарская лука» не будет проводиться в 2025 году. Об этом сообщили организаторы забега.

«Мы столкнулись с обстоятельствами, которые пока не можем обойти. Мы знаем, как многие из вас ждали этого события, и нам очень горько об этом сообщать. Огромное спасибо за вашу поддержку и теплые слова, которые вы нам присылали»,— отмечается на официальной странице забега во «ВКонтакте».

«Самарская лука» является одним из старейших марафонов России. Он проводится с 1991 года с целью популяризации идеи охраны уникального памятника природы. Трасса забега проходила по маршруту Жигулевск — Ширяево.

Андрей Сазонов