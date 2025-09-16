ФАС оштрафовала Альфа-Банк за ненадлежащую рекламу дебетовой карты и кэшбека

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала интернет-рекламу Альфа-Банка ненадлежащей. Кредитная организация выплатит штраф в соответствии с КоАП. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

В рекламе Альфа-Банка содержалась информация о бесплатном оформлении дебетовой карте и получении кэшбека в размере 5 тыс. бонусов. При этом, уточняет ФАС, все условия финансовой услуги обозначены не были.

Например, в рекламе не сказано, что перед получением бонусов участникам нужно потратить не менее 500 руб. Кроме того, на бонусы могут рассчитывать только те клиенты, которые до этого не владели дебетовой картой Альфа-Банка.

ФАС возбудила дело и предписала кредитной организации прекратить распространение рекламы.