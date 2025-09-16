Взят под стражу директор по капстроительству пермского оборонного завода

Ленинский суд Перми арестовал директора по развитию инфраструктуры и капитальному строительству АО «Пермский завод “Машиностроитель”» Виталия Волчека. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при поставках оборудования на завод. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным портала, уголовное дело, в котором фигурирует господин Волчек, было возбуждено 21 августа 2025 года. 28 августа в Коломне был задержан индивидуальный предприниматель Дмитрий Зайцев, оказывающий услуги по монтажу машин и оборудования. В дальнейшем был задержан гендиректор и единственный учредитель ООО «Стантроникс» Андрей Рожков. Оба фигуранта были арестованы судом. Апелляционная инстанция оставила в силе избранную им меру пресечения. Известно, что сумма ущерба, причиненного предприятию, составляет более 100 млн руб.

На 24 сентября в Арбитражном суде Пермского края назначено рассмотрение иска АО «ПЗ “Машиностроитель”» к ООО «Стантроникс» на 42,8 млн руб., а на 21 октября — в Арбитражном суде Московской области еще на 1,8 млн руб.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.