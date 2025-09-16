Активнее всего избиратели поддержали Дмитрия Махонина в Барде и Чердыни

Лидерами среди территорий с наиболее высокой явкой на выборы губернатора Прикамья оказались Барда (81%), Губаха (79,5%) и Юсьва (78,5%).

Как сообщает Ura.ru, в Барде 81,5% пришедших избирателей проголосовали за Дмитрия Махонина. Почти аналогичный уровень поддержки действующего главы региона (81%) продемонстрировала его малая родина — Чердынь. Самое низкое количество проголосовавших за господина Махонина оказалось в Горнозаводске и Березниках (по 63,5%), а также в Александровске (62%).

Среди муниципалитетов с самой низкой явкой оказались Березники (35%). Низкий уровень показали также Дзержинский (33%) и Мотовилихинский (32%) районы Перми.