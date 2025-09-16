В Самаре лидером по явке на выборы в городскую думу стал Самарский район

Самыми активными на выборах в городскую думу Самары оказались жители Самарского района. Явка на его территории составила 28,27% (6 527 избирателей). Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Минимальная явка на выборы в городскую думу зафиксирована в Кировском районе Самары — 16,23% (28 462 избирателя). В целом явка избирателей на выборах по городу составила 19,66% (179 905 избирателей).

По итогам голосования в самарскую городскую думу восьмого созыва было избрано 37 депутатов. В их числе оказались 30 парламентариев от «Единой России», один самовыдвиженец, три — от ЛДПР, два — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и один — от КПРФ.

Георгий Портнов