Мэрия Ярославля распродаст недвижимость на улице Ушинского

В Ярославле в прогнозный план приватизации на 2025-2027 годы включат нежилые помещения и одно здание на улице Ушинского. Соответствующий проект решения внесла мэрия в муниципалитет.

Власти планируют продать двухэтажный объект культурного наследия (ОКН) «Усадьба Щербакова. Флигель служебный», конец ХІХ в. (Ушинского, 8а), нежилые помещения первого этажа «Дома, в котором жил Ушинский Константин Дмитриевич в 1846-1849 гг.» (Ушинского, 30) и нежилые помещения первого этажа «Дома доходного Работнова», начало ХІХ в. (Ушинского, 36).

Исторические здания №30 и 36 расположены на первой линии улицы Ушинского, «Флигель служебный» находится во дворе.

Алла Чижова