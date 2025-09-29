Поэтичная практичность

В московский ЦУМ пришли новые коллекции ведущих европейских домов моды сезона осень-зима 2025/26. Здесь найдутся и стильная повседневная одежда, и наряды на вечер. Рассказывает Лидия Агеева.

Brunello Cucinelli

Король тихого люкса делал ставку на элегантную, ненавязчивую роскошь задолго до того, как она стала главным трендом, покорившим подиумы. Этой осенью Кучинелли предлагает порассуждать о гармонии инстинкта и разума, когда мы принимаем важные решения и идем навстречу будущему. Поэтому в его коллекции главный акцент сделан на предметах гардероба, в которых удобно уверенно шагать в направлении мечты: блейзеры в клетку «принц Уэльский», замшевые жакеты, кашемировые жилеты, расшитые пайетками, юбки миди из твида, вельветовые брюки и жокейские высокие сапоги.

Jil Sander

Дуэту Люси и Люка Мейеров во главе Jil Sander всегда удавалось соединять поэтичность идей с практичностью форм. Эта осенняя коллекция не исключение. В ней кашемир, расшитый вручную цветочными узорами, пастельные краски, объемные пальто с поясами, кожаные брюки с накладными карманами и сорочки, украшенные яркими, привлекающими внимание элементами — перьями или декоративными воротниками контрастных оттенков. Эта коллекция последняя перед уходом Мейеров из Jil Sander, поэтому каждый предмет из нее обречен стать коллекционным.

Dries Van Noten

Пайетки XXL, разноцветные помпоны, будто со старинных занавесок, пушистые юбки миди и уютные кардиганы с цветочными мотивами — таково видение нового креативного директора Dries Van Noten Джулиана Клауснера, который теперь отвечает за дизайн бельгийского дома.

Свою первую коллекцию он представил в залах «Опера Гарнье», сделав акцент на богемных кодах, среди которых сверкающие ткани, мюли на скульптурном каблуке, блузы с объемными рукавами. Все это добавило наследию Дриса новых красок. «Моя коллекция — это рассказ об историях, которые могли бы поведать эти стены, и об энергии другого времени»,— поясняет Клауснер.

Kiton

Этот итальянский дом ценят за особое внимание к качеству и элегантности в каждой детали. Здесь каждый силуэт создан, чтобы вдохновлять на новые достижения. В осенне-зимней коллекции — брючные костюмы в тонкую полоску и классическую клетку, уютные пальто, джинсы прямого кроя и кашемировые водолазки и пуловеры. А на вечер — блейзеры с шелковыми лацканами и пуговицами смелого красного цвета и струящиеся вечерние платья и брюки того же оттенка.

Giambattista Valli

Дизайнер покорил сердца модниц своей страстью к ультраженственным, зачастую игривым, но при этом максимально удобным образам с множеством деталей. Для одних это наряды на выход, для других — основа повседневного гардероба.

В новой коллекции, сочетающей в себе элементы стиля трех легендарных дам с характером и особым отношением к свободе — модели Дониел Луны, ювелира Эльзы Перетти и соратницы Сен-Лорана Марины Скиано, Валли предлагает серию костюмов в цветочек, как с фарфора, маленькое черное платье в горошек, джинсы, расшитые кружевом шантильи, а также ансамбли из твида, платья-футляры в стиле 60-х, усыпанные микропайетками, и лаконичное красное бальное платье.