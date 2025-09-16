Алексей Иванов досрочно лишен полномочий депутата Самарской губернской думы

Депутаты Самарской губернской думы сегодня, 16 сентября, проголосовали за досрочное лишение депутатских полномочий Алексея Иванова, который в августе этого года занял пост врио главы Жигулевска. Полномочия парламентария прекращены с 11 августа.

Алексей Иванов стал депутатом губдумы в 2021 году. Работал в комитетах по бюджету, финансам, экономической политике, промышленности и информационным технологиям. До него обязанности главы Жигулевска исполнял Денис Бубенцев. Бывший глава города Илья Сухих занял аналогичный пост в Тольятти.

Сабрина Самедова