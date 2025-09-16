Жителя Нефтекамска приговорили к условному сроку за передачу взятки

Нефтекамский городской суд приговорил местного жителя к четырем годам условного срока и 170 тыс. руб. штрафа за посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Кроме того, подсудимому назначен испытательный срок в два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Суд установил, что с февраля по май 2024 года к подсудимому обратились три человека с просьбой выступить посредником при передаче взятки сотруднику местного отделения ГИБДД для получения водительских прав без сдачи практического этапа экзамена. Обвиняемый передал полицейскому 45 тыс. руб.

Вину в содеянном подсудимый признал.

По данным «Ъ-Уфа», взяткополучатель в июле этого года получил обвинительный приговор за служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ).

Материалы уголовного дела в отношении передавших деньги выделены в отдельное производство.

Майя Иванова