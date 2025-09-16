В «Продимекс» отмечают высокое качество сахарной свеклы

На предприятиях УК «Продимекс Агро», входящей в ГК «Продимекс», с начала уборки стратегической культуры — сахарной свеклы убрано 20% от посевной площади. Хорошие показатели урожайности в Эртильском, Верхнехавском, Панинском и Таловском районах Воронежской области. Погрузка и вывозка свеклы ведется запланированными темпами, согласно квотам, установленным сахарными заводами. Сырье отличается высоким качеством и низкой загрязненностью. Показатель дигестии соответствует базисным значениям.

Фото: ГК «Продимекс»

С 27 августа на предприятиях УК «Продимекс Агро» началась уборка сои. Первыми приступили к обмолоту хозяйства в Кантемировском, Россошанском, и Ольховатском районах Воронежской области. Уже убрано около 30% посевной площади. В каждом из предприятий были запланированы к посеву несколько сортов сои с разным сроком созревания, что позволяет минимизировать риски перестоя урожая, растрескивания бобов и осыпания зерна.

На день позже — 28 августа, агропредприятия «Продимекс» в Воронежской области приступили к посеву озимой пшеницы. По состоянию на 10 сентября посеяно 32% плановой площади. Завершить сев планируется в первых числах октября. Агрономы хозяйств считают, что погодные условия для посевов озимой пшеницы в этом году складываются благоприятно — на полях первых сроков сева уже получены дружные всходы.

Продолжаются работы по подготовке почвы под культуры следующего сезона — проводится глубокое рыхление и выравнивание почвы под сахарную свеклу и сою, осуществляется внесение агромелиорантов и минеральных удобрений. Большое внимание уделяется качеству и равномерности внесения удобрений: его постоянный мониторинг проводится с применением специальных калибровочных стендов.