В «Продимекс» отмечают высокое качество сахарной свеклы
На предприятиях УК «Продимекс Агро», входящей в ГК «Продимекс», с начала уборки стратегической культуры — сахарной свеклы убрано 20% от посевной площади. Хорошие показатели урожайности в Эртильском, Верхнехавском, Панинском и Таловском районах Воронежской области. Погрузка и вывозка свеклы ведется запланированными темпами, согласно квотам, установленным сахарными заводами. Сырье отличается высоким качеством и низкой загрязненностью. Показатель дигестии соответствует базисным значениям.
С 27 августа на предприятиях УК «Продимекс Агро» началась уборка сои. Первыми приступили к обмолоту хозяйства в Кантемировском, Россошанском, и Ольховатском районах Воронежской области. Уже убрано около 30% посевной площади. В каждом из предприятий были запланированы к посеву несколько сортов сои с разным сроком созревания, что позволяет минимизировать риски перестоя урожая, растрескивания бобов и осыпания зерна.
На день позже — 28 августа, агропредприятия «Продимекс» в Воронежской области приступили к посеву озимой пшеницы. По состоянию на 10 сентября посеяно 32% плановой площади. Завершить сев планируется в первых числах октября. Агрономы хозяйств считают, что погодные условия для посевов озимой пшеницы в этом году складываются благоприятно — на полях первых сроков сева уже получены дружные всходы.
Продолжаются работы по подготовке почвы под культуры следующего сезона — проводится глубокое рыхление и выравнивание почвы под сахарную свеклу и сою, осуществляется внесение агромелиорантов и минеральных удобрений. Большое внимание уделяется качеству и равномерности внесения удобрений: его постоянный мониторинг проводится с применением специальных калибровочных стендов.
«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.