В Нововоронеже высадили дубы Победы

На набережной г. Нововоронежа у мемориала «Звезды Славы» состоялась патриотическая акция по высадке саженцев деревьев, которую посвятили двум знаменательным датам этого года, - 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию атомной промышленности.

Фото: КТВ г. Нововоронежа

Акция прошла при поддержке Фонда «АТР АЭС» в рамках реализации проекта Совета ветеранов Нововоронежской АЭС «Юбилей нашей славной Победы». Участие в ней приняли представители городской власти, ветераны, студенты, школьники, юнармейцы.

«Мы стремились создать нечто долговечное, что будет согревать сердца грядущих поколений. Идея родилась сама собой — посадить деревья. Выбор пал на дуб черешчатый, символ силы, жизни, долголетия, тот самый, что украшает герб Воронежской области», — рассказала председатель Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Кудрявцева.

Фото: КТВ г. Нововоронежа

«Эти саженцы — двухлетки, чем меньше возраст дерева, тем оно лучше приживется. Конечно, почва у нас по большей части это песок, но при должном уходе и внимательном отношении, уверен, дубы приживутся, будут расти и радовать жителей»,— отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

Помощь в приобретении деревьев оказала координатор по устойчивому развитию Нововоронежской АЭС, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова.

Дуб черешчатый — это крупное дерево, достигающее в высоту порядка 30-40 метров. Продолжительность его жизни составляет 400–500 лет.