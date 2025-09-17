В пермской компании федерального девелопера назначен гендиректор

В пермской компании российского девелопера «Эталон» — ООО СЗ «Эталон Камская долина» — назначен топ-менеджер. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 11 сентября строительную организацию возглавил Юрий Гусев. До этого СЗ «Эталон Камская долина», созданное в Перми в конце 2024 года, находилось под прямым управлением столичного АО «ГК “Эталон”».

Помимо руководства СЗ «Эталон Камская долина», господин Гусев указан гендиректором еще нескольких организаций группы. Среди них тюменское ООО СЗ «Эталон Ситилайф», питерское АО «Новатор» и московское ООО «Эталон Урал». Все компании работают в строительной отрасли, а «Новатор» из Санкт-Петербурга является крупной компанией со штатом работников 303 человека и годовой выручкой 5 млрд руб.

Напомним, ООО СЗ «Эталон Камская долина» было создано группой «Эталон» в декабре 2024 года для участия в торгах на право комплексного развития территории в районе Камской долины. Компания рассчитывала заняться возведением недвижимости на второй части Камской долины — рядом с будущим межвузовским кампусом. Первую часть района осваивает кировский застройщик «Железно». В зону жилой застройки может войти знаменитая девятиэтажка по ул. Маршала Жукова, 52 — единственная неудавшаяся попытка строительства жилья в этом районе в советские времена. Холдинг «Эталон» участвовал также в торгах краевых властей на право КРТ в районе ул. Куйбышева, но в этом аукционе выиграла ГК «Кортрос». Другая структура «Эталона» — ООО «Кампус “Парма”» — является концессионером строительства межвузовского кампуса в Перми. Компания-концессионер заключила договоры строительного контроля и технического надзора, к проекту привлечен генподрядчик ООО «Эталонпромстрой».

АО «Группа компаний “Эталон”» зарегистрировано в 2001 году в Москве. Согласно официальному сайту «Эталона», строительная организация ведет деятельность с 1987 года и является одним из крупнейших девелоперов России. Группа выполняет полный цикл работ: от проектирования до эксплуатации введенной недвижимости. Предприятия ГК располагают собственным парком строительной техники и имеют опыт в лабораторных испытаниях строительных материалов. Компанией построено около 9 млн кв. м жилья. На данный момент география застройщика включает в себя семь городов: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Казань, Новосибирск.