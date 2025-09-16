В Димитровграде суд рассмотрит дело о мошенничестве с благоустройством Площади Советов
Прокуратура Димитровграда направила в суд дело о мошенничестве при благоустройстве Площади Советов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В преступлении обвиняется 30-летний житель Ульяновска, который выступил в качестве доверенного лица ООО «ДСК Стандарт». Ему инкриминируют хищение более 2 млн руб.
Следствие установило, что обвиняемый, зная о невыполнении работ по муниципальному контракту на благоустройство Площади Советов, передал заказчику акты с недостоверными данными. Это позволило ему похитить средства из различных бюджетов.
В настоящее время утверждено обвинительное заключение по делу. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.