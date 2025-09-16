В пермской галерее подготовили новый зал для деревянной скульптуры

Зал деревянной скульптуры в новом здании Пермской художественной галереи готов к приему экспонатов. Как сообщает пресс-служба культурного учреждения, он будет расположен на третьем этаже. Новая экспозиция будет представлена более чем 150 экспонатами — это в два раза больше, чем здании собора. «Архитектурные, дизайнерские, интерьерные решения зала будто переносят зрителя в трехнефное храмовое пространство под купол собора. Зал выполнен в светлых тонах и отделан деревом»,— рассказала директор галереи Юлия Тавризян. Сейчас в зале настраивают оборудование климат-контроля.

Фото: страница Пермской художественной галереи в соцсети Фото: страница Пермской художественной галереи в соцсети

В новой экспозиции будут обозначены все этапы развития пермской храмовой резьбы — от ранних памятников XVII столетия до произведений рубежа XIX–XX веков. Там также будут представлены малоизвестные экспонаты, которое находились в фондохранении и долгое время не были представлены публике.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», строительные работы в новом здании Пермской государственной художественной галереи завершены, в помещениях продолжается установка оборудования для обустройства экспозиций. Архитектурный комплекс Пермской художественной галереи включает в себя новое здание и три восстановленные исторические постройки бывшего завода имени Шпагина, объединенные крытыми переходами в композиционный ансамбль.