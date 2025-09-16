Пробы российского препарата от рака мозга на основе вируса займут около двух лет

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН подготовил протоколы для проведения клинических исследований нового препарата, предназначенного для лечения опухолей головного мозга. По словам заведующего лабораторией биотехнологии института Владимира Рихтера, испытания займет около двух лет, сообщает ТАСС.

Ранее в этом году была завершена первая фаза клинических испытаний того же средства для терапии рака молочной железы. По словам господина Рихтера, окончательный отчет по первой фазе уже получен и в скором времени будет направлен в Минздрав на утверждение. В настоящее время готовятся протоколы для проведения второй фазы исследований по раку груди, а также комбинированной I/II фазы для лечения опухолей головного мозга.

Препарат разработан на базе штамма вируса, используемого для вакцины против оспы. В ходе создания ученые внесли изменения в два гена вируса, что усилило иммунный ответ и повысило противоопухолевую активность. Доклинические испытания показали, что средство эффективно подавляет рост злокачественных клеток, не повреждая при этом здоровые ткани.

Разработкой занимаются специалисты ИХБФМ СО РАН совместно с центром «Вектор» Роспотребнадзора и резидентом «Сколково» «Онкостар». Клинические исследования проводятся на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.