Мэрия Перми прорабатывает вопрос о возможности оплаты проезда в общественном транспорте с помощью СМС

Сегодня на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта Анатолий Путин выступил с докладом об итогах работы общественного транспорта за первое полугодие 2025 года. Многих депутатов вновь заинтересовал вопрос о безбилетниках. По информации транспортного комитета, за первое полугодие этого года штрафы за безбилетный проезд составили 22,59 млн руб., тогда как за весь прошлый год — всего 8,06 млн руб.

Депутаты обратили внимание, что из-за поломки валидаторов или отсутствия связи пассажиры порой не могут оплатить проезд. Так, депутат Арсен Болквадзе заметил, что в Кировском районе Перми часто не бывает связи, из-за чего пассажиры не могут оплатить проезд с помощью QR-кода или валидатора, а наличные средства в автобусах теперь не принимаются. Депутат считает, что в случае нестандартной ситуации необходимы какие-то иные способы, чтобы обеспечить возможность оплаты проезда в транспорте.

Анатолий Путин сообщил о том, что прорабатывается вопрос о новом способе оплаты проезда в пермском транспорте с помощью СМС. «Эта задача поставлена. Наши подрядчики ее прорабатывают, можно сказать — уже тестируют»,— отметил господин Путин. Он пояснил, что ключевой вопрос в том, чтобы в ответ пассажиру вернулся электронный билет, подтверждающий оплату. Начальник транспортного комитета отметил, что эта задача решаема и в обозримом будущем такой способ оплаты будет запущен в пермском транспорте.