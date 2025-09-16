В Башкирии на установку «умных камер» потратят более 61 млн рублей
ГКУ «Центр организации дорожного движения Башкирии» (ЦОДД) заключило с уфимской компанией «Смартрегион» контракт на создание интеллектуальной системы фото- и видеофиксации автомобилей со скрытыми госномерами и с превышением допустимых габаритов и массы. Компания была единственным участником аукциона, контракт заключен по начальной цене 61,8 млн руб. Средства выделит региональный бюджет, следует из документации на портале госзакупок.
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
В течение двух месяцев необходимо установить 20 «умных камер» на десяти дорогах Башкирии, в том числе на западном обходе Уфы, трассах Уфа – Инзер – Белорецк, Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск и других.
Вместе с камерами нужно поставить серверное оборудование и программное обеспечение. Система должна работать круглосуточно.
ООО «Смартрегион» зарегистрировано в марте 2019 года. Компания занимается оптовой торговлей компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Владельцем является Руслан Полетаев. В 2024 году при выручке 216,1 млн руб. чистая прибыль составила 11,1 млн руб. По данным сервиса Rusprofile, с ЦОДД «Смартрегион» заключил 10 контрактов на 323 млн руб.