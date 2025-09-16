В Петербурге задержаны посредники схемы по демобилизации участников СВО

Задержаны мошенники, которые предлагали участникам спецоперации на Украине госпитализацию и последующее увольнение по фиктивным диагнозам. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Стоимость услуги составляла 3,5 млн руб. Возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК).

Пресс-служба ФСБ заявила о поиске пострадавших от деятельности злоумышленников.