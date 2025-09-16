В удмуртской деревне собаку переехали трактором, полиция начала проверку

Полиция начала проверку данных о жестоком убийстве собаки в деревне Гожня в Малопургинском районе Удмуртии. По данным из соцсетей, животное переехали трактором, после чего труп погрузили в прицеп и увезли. Это случилось две недели назад. О полицейской проверке «Ъ-Удмуртия» сообщили в ведомстве.

В посте ижевского сообщества «ИГГС» во «ВКонтакте» указано, что это произошло 29 августа около 12:00. «Несколько мужчин гоняли собаку, закидывая ее булыжниками. После того, как животное удалось ранить, один из них, управляя трактором, намеренно насмерть переехал овчарку, наехав колесом на голову»,— говорится в сообщении.

Далее труп животного переехал автомобиль Renault Duster. Участники процесса — на кадрах видно четверых взрослых мужчин — погрузили погибшую собаку в прицеп и увезли. Об их мотивах не сообщалось.

Евгений Щепелев